2026年2月6日、中国メディアの参考消息は香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポストの3日付の報道を基に、「中国の人型ロボットメーカーが今後も投資家から融資を受けるためには人間の『大脳』に当たる部分の開発へ移行することが重要だ」と指摘する記事を掲載した。記事は初めに「宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）のような人型ロボットのハードウェア開発を主体とするメーカー以外にも、新しいメーカーが次々に創業して