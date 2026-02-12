ウクライナの首都キーウのクリチコ市長は2月12日、同日未明にロシアによるミサイルの「大規模攻撃」を受け、複数の建物が被害に遭ったと明らかにしました。クリチコ市長はSNSで、「大規模な攻撃が続いている。シェルターにとどまってほしい」と呼び掛けました。市長によると、住宅を含む複数の建物が攻撃を受けたということです。キーウ市軍事管理局のトカチェンコ局長も同日SNSで、同日未明にキーウがロシアのミサイル攻撃を受け
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
- 2. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避 金へ加速
- 3. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
- 4. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
- 5. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
- 6. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
- 7. セブン おにぎりなど値上げ開始
- 8. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
- 9. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
- 10. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
- 1. 「やせ薬」の恐ろしすぎる副作用
- 2. 【独自】父親が運転手らを提訴へ 損害賠償は数億円規模 無免許運転で逮捕も… 女児タイヤ直撃
- 3. 「こんな立場に置かれたくなかった」 銅メダル獲得直後に「浮気」告白のノルウェー選手、復縁切望も...元恋人は「許せない」【ミラノ五輪】
- 4. 敵対Gの父母襲撃か 少年11人逮捕
- 5. IOC会長が涙で「彼のレースを本当に見たかった」 ロシア侵攻追悼ヘルメットのウクライナ代表に失格処分
- 6. 東京の路上で切りつけ 犯人逃走
- 7. 区役所に2日で919回電話か 逮捕
- 8. 脅迫男逮捕 聞いたことない流れ
- 9. 内科検診の女児 数十人を盗撮か
- 10. 中3行方不明 情報提供は100件超
- 1. 「人殺しに会わせない」娘が罵倒
- 2. 元ミス東大の行動がSNSで波紋
- 3. 「泣き方おかしい」心疾患が判明
- 4. 「高市政権の支持率下がる」賛否
- 5. 参院立民、公明と統一会派見送り
- 6. 下着姿など撮影? 女性だましたか
- 7. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
- 8. エプスタイン文書に日本人の実名
- 9. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
- 10. 松本剛明氏「車椅子でげっそり」
- 1. フィジーでHIV感染急増 国際懸念
- 2. 蘭代表がファスナーを…美しい
- 3. スノボ女子 韓選手の行動話題に
- 4. カナダ学校銃撃 容疑者は18歳女
- 5. ハニートラップ工作の可能性浮上
- 6. 対中制裁したら…皮肉な現実に
- 7. 台湾統一なら「日本が軍事目標」
- 8. 「迷惑走行」で五輪メダル消えた
- 9. ゼレンスキー氏 失格選手に敬意
- 10. キングコブラ 鉄道で生息域拡大?
- 1. セブン おにぎりなど値上げ開始
- 2. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
- 3. ねるねるねるね V字回復の復活劇
- 4. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
- 5. 「住宅ローン」金利1%時代が到来
- 6. 「コストコ行かなくなった」の声
- 7. 意外と知らないイオンペイの進化
- 8. PayPay米国進出 Visaと契約締結
- 9. NHK契約 スマホは義務ないのか
- 10. 退職金 800万円で税金の考え方
- 1. 世界のスマホ 4台に1台はiPhone?
- 2. リモートワークや会議に最適。疲労感が少なく相手にも声がはっきり伝わる「ボイスに特化したイヤホン」
- 3. 視界の6割をカットし集中力を高めるノイキャンヘッドフォン「WEAR SPACE」一般発売
- 4. Snapdragon 8 Elite搭載で薄型7.85mmの最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Air」が日本で発売に！型番「NX799J」が技適通過
- 5. iPhone4Sを"月額5円"で使う方法
- 6. App Storeで「星3以上をつけないと使用できない詐欺アプリ」が発見される
- 7. ホテル業界向けDX 3社が連携へ
- 8. 京セラの次期タフネススマホ「TORQUE G07」と見られる「EB1220」がFCCを通過！Wi-Fi 6E対応でサイズはG06と同じ。型番は「KYG06」に
- 9. 【写真記事】モバイルブロードバンド天国へ！海外で進む高速サービスにみる日本との格差
- 10. ファッションブランドとのコラボモデル登場『GR DIGITAL III×STUSSY』
- 11. 東京〜大阪間が破格の500円、圧倒的にリーズナブルな夜行バスの「ワンコインシート」
- 12. "パネェ"は誰から始まったのか
- 13. 最小限の強化とボムで華麗に攻略！謎解きが楽しめる「ボンバーマン道場」
- 14. 防水仕様で丸めて持ち歩ける、Bluetooth接続のスマートフォン用キーボード「freeKEY」
- 15. 2ちゃんねる 実態をGoogleが暴露
- 16. iPhone 6に新たな問題が発覚か
- 17. Google Chromeの便利な裏ワザ
- 18. モバイルキーボードの最新事情
- 19. Pepperが3分の1の価格で購入できる？！ソフトバンクが「いい買物の日」の目玉商品を紹介――メイプル超合金の爆笑ゲストトークも開催【レポート】
- 20. モバイルバッテリーの条件は、これからは大容量から本体の「急速充電」＆「PC充電」対応へ
- 1. 【フィギュア】ペアりくりゅう「万一のために」2人ともスペア靴で刃こぼれ回避 金へ加速
- 2. 「戦死ヘルメット」ウ選手が失格
- 3. メダルが…中国選手の妨害に激高
- 4. 高梨 メダル直後発した2人の名前
- 5. 不正防止 日の丸飛行隊に追い風?
- 6. サンテレビ阪神担当、決勝逃す 男子モーグルの藤木豪心
- 7. 失格の中国選手「私は謝った」
- 8. 瀬戸大也が離婚発表 厳しい声も
- 9. 沙羅 美容で目を引くパーツは
- 10. 野球強豪校でわいせつ動画送信か
- 1. ぼる塾 酒寄希望が第2子妊娠
- 2. 二宮 ボイトレは1回も「ない」
- 3. 平手&神尾の結婚生活 憂慮の声
- 4. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
- 5. 平手&神尾「メンタル面が心配」
- 6. 声優・鈴村健一 しばらく休養へ
- 7. 元SKE48の19歳 脳梗塞のため入院
- 8. フジ「救命病棟24時」が今秋復活
- 9. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
- 10. 高市氏に「意地悪質問」騒動釈明
- 1. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
- 2. 大阪駅直結の名門ステーキハウス
- 3. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
- 4. 「カルディ」見つけたら即カゴへ
- 5. 12年ぶり復活 ミスドの人気商品
- 6. 「首が老ける人」やっていること
- 7. 老ホに転職→まさかの給料倍増
- 8. おばさん香水扱いに肝を冷やした
- 9. 「父親は“誰もが知る歌王”」大河『豊臣兄弟！』に抜擢された27歳・イケメン俳優の正体。親がミュージシャンだった「2世俳優」たち
- 10. 女性用風俗儲からない意外な事情