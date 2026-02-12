ウクライナの首都キーウのクリチコ市長は2月12日、同日未明にロシアによるミサイルの「大規模攻撃」を受け、複数の建物が被害に遭ったと明らかにしました。クリチコ市長はSNSで、「大規模な攻撃が続いている。シェルターにとどまってほしい」と呼び掛けました。市長によると、住宅を含む複数の建物が攻撃を受けたということです。キーウ市軍事管理局のトカチェンコ局長も同日SNSで、同日未明にキーウがロシアのミサイル攻撃を受け