オンキヨーは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」コラボレーションモデルの完全ワイヤレスイヤホン「AOW01 MARK II」の予約受付を、2026年4月3日15時まで直販サイト「ONKYO DIRECT」などで行う。発送は6月上旬〜中旬にかけ順次の予定。ハサウェイとレーンの録り下ろしボイス搭載前モデル「AOW01」の基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング機能を新搭載した「AOW01 MARK II」がベー