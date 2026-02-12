中村倫也の主演で現在放送中のTBS系金曜ドラマ「DREAMSTAGE」（後10・00）。13日放送の第5話では、いよいよ新人ボーイズグループ「NAZE（ネイズ）」と、そのライバル「TORINNER（トリナー）」のデビュー日が目前に迫り、物語は一気にヒートアップする。今回、大きな見どころとなるのが、NAZEとTORINNERの「デビュー対決」だ。6日に都内で開催された実際のお披露目ライブで一足早く発表されたNAZEの楽曲「LittleStar」と、