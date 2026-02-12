NHKは、現在放送しているラジオ3波（ラジオ第1放送、ラジオ第2放送、FM放送）は、2026年度の番組改定にあわせ、3月30日に「NHK AM」と「NHK FM」の2波に再編する。【写真】伊集院光のNHKラジオ野球番組、今年は生放送NHKのラジオ放送は再編後も、いつでも、どこでも聴くことができる“暮らしの命綱（ライフライン）”として、正確で迅速なニュース、日々の暮らしを潤す情報・音楽番組、学びの場となる教育・教養番組を届ける。