【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】皆さま、こんにちは！ABCテレビPR部員です。1971年に放送を開始した「新婚さんいらっしゃい！」は、おかげさまで放送55周年という大きな節目を迎えました。この大きな節目を記念し、これまでの歩みへの感謝と、全国の新婚さんへの力強いエールを込めた「55周年記念ビジュアル」を制作いたしました。《合言葉は「全ての愛にエールを！ GOGO新婚さん」》放送開始からこれまで、5000組を