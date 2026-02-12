【ソウル＝依田和彩】韓国の情報機関・国家情報院（国情院）は１２日の国会報告で、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記の娘について、「後継者として内定段階に入った」との見方を示した。今月下旬に開催予定の党大会での娘の動向などを注視する考えだ。出席した国会議員によると、国情院は「ジュエ」氏とされる娘が正恩氏とともに軍の関連行事などに参加し、存在感を高めていることを後継者内定の根拠として挙