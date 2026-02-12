8日に投開票された衆院選で大惨敗を喫した中道改革連合は12日、新たな代表を選ぶための代表選（13日投開票）を告示し、前衆院法務委員長の階猛氏（59）と、元立憲民主党幹事長の小川淳也氏（54）の2人が、立候補を届け出た。階氏の息子、階晴紀（26）は現在俳優として活動している。俳優養成所時代に受けた23年10月期のTBS系連続ドラマ「日曜劇場下剋上球児」のセレクションに合格。第4話に多気高校のエース観月（みづき）役で出