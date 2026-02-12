アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美（60）が12日、X（旧ツイッター）を更新。8日投開票の衆院選に関する投稿で増加した新たなフォロワーにメッセージを送った。緒方は5日、「戦争はしない。させない。白紙の委任状はだせない。今日行きます。NOを伝えに。#選挙に行こう」と投票を呼びかけた投稿で話題に。別の投稿で「それぞれの考え方がある。私と同じでなくていい。でもここは大きな分岐