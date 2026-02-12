2月12日までに、女優でモデルの朝比奈彩が自身のInstagramを更新。圧巻のスタイルを見せた近影が話題となっている。朝比奈は、《本日は@laderach.jpのイベントに出演しました！》と、2月10日に東京・銀座で行われた、スイス発プレミアムチョコレート「レダラッハ」のレセプションイベントに出席したことを報告。バレンタインを目前に、朝比奈がおすすめするチョコレートを紹介し、ファンへのメッセージを綴った。「同ブランド