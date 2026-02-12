9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏が、日本ハム・野村佑希について言及した。佐伯氏は「一昨年秋の宮崎の教育リーグで話をした時に、“来年必ずやります見ていてください”と言って、昨年あんまりだったんですね」というエピソードを披露し、「この数字で、本人が納得しているなら別ですよ。彼の持っている能力からすると、僕の感覚では全然だと思うんですよ。もっとできる選手です