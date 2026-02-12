大阪・読売テレビの松田陽三社長が１２日、同局内で「社長会見」を行い、「ダウンタウン」松本人志について言及した。同局は１９９３年１０月から昨年６月まで人気番組「ダウンタウンＤＸ」を制作し、日本テレビ系で放送してきた。だが、２４年１月に松本人志が週刊誌報道を巡って芸能活動を休止。昨年１１月に有料配信サービス「ダウンタウン＋」で活動を再開したものの、その後地上波への復帰はかなえられていない。「ダウ