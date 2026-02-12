巨人の大勢投手（２６）が宮崎春季キャンプ最終日となった１２日に、初の実戦形式の練習・ライブＢＰに登板。打者３人に対して１４球を投げ込んだ。大勢は山瀬とバッテリーを組んで今季?初登板?。侍ジャパンにも選出されている右腕はＷＢＣ球を用いて佐々木、ルーキーの小浜、皆川と対戦。佐々木と皆川に直球を捉えられて２本の安打を許したが、小浜から２つの三振を奪った。ここまで順調な調整を続ける大勢は「ケガがなかっ