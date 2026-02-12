NPBエンタープライズ発表…前回大会では精神的支柱として世界一に貢献NPBエンタープライズは12日、パドレスのダルビッシュ有投手が野球日本代表「侍ジャパン」のアドバイザーとして参加することを発表した。2月14日から始まる宮崎合宿の全日程に帯同する見込みとなっている。WBC連覇を目指す侍ジャパンに頼もしい存在が加わった。前回大会ではメジャー選手でただ1人、2月の宮崎合宿から参加。若手と積極的にコミュニケーション