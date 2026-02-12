ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪も中盤戦を迎えているが、各競技のトップ選手や関係者が集結する国際大会では、舞台裏でも様々な交流が生まれている。日本オリンピック委員会（JOC）が設置する栄養サポート拠点「JOC G-Road Station」で、予想外の2ショットが生まれたことを、共同運営する味の素株式会社がSNSで報告した。五輪という大舞台だからこそ実現した夢の2ショットだ。現地を訪れているトリノ五輪フィ