【モデルプレス＝2026/02/12】映画「純愛上等！」(2月13日公開)でW主演を務めるM!LKの山中柔太朗（やまなか・じゅうたろう／24）と、超特急の高松アロハ（たかまつ・あろは※「高」は正式には「はしごだか」／25）。モデルプレスでは今回、そんな2人の素顔を紐解く一問一答を実施。ここでは、【高松アロハ編】をお届けする。【写真】スタダ人気男性アイドル2人、至近距離で手触れ合う◆高松アロハの素顔を紐解く一問一答Q.体調管理