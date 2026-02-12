【モデルプレス＝2026/02/12】俳優の萩原利久とFANTASTICSの八木勇征が、W主演を務めたMBSドラマ「美しい彼」（2021年）が、民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて無料配信中。本記事では作品の魅力を振り返る。【写真】「美しい彼」萩原利久、八木勇征にキス寸前◆萩原利久＆八木勇征「美しい彼」BLアワード2015で第1位を獲得し、「流浪の月」で本屋大賞2020を受賞した小説家・凪良ゆう氏のBL代表作ともなったヒット小説を実写