【モデルプレス＝2026/02/12】女優の三田寛子が2月11日、自身のInstagramを更新。義父母との思い出の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】歌舞伎俳優の60歳女優「昔のお写真も美しい」義父母との顔出し3ショット◆三田寛子「貴重な思い出です」義父母との写真公開三田は「今日は中村の両親の結婚記念日です」と書き出し「新婚時代に私たち夫婦と共に旅行をして下さいました その時のスナップです」と当時の写真を投稿。「私が