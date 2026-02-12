サンワサプライは、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセの新色「400-MEDI050BL（ブルー）／MEDI050BY（イエロー）」を、運営している直販サイト「サンワダイレクト」で発売しました。実売価格は1万2545円（税込）。 「400-MEDI050BL（ブルー）」 「400-MEDI050BY（イエロー）」 記事のポイント 懐かしいデザインのラジカセに待望の新色が追加。Bluetoothに対応しているので、ワイヤレススピーカーとして