これから服を買うなら、春を意識したカラーを取り入れたいところ。そこでおすすめしたいのが、ナチュラルで好印象が狙えるベージュ。今回は【GU（ジーユー）】の新作から、大人に似合うきれいめの「ベージュ色パンツ」をご紹介。シンプルでオンオフ着まわせそうなので、ぜひワードローブに迎えて。 クリーンなベージュできれいめコーデに 【GU】「ワイドテ&#