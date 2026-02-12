親子という近すぎる関係だからこそ、ぶつかり合ってしまうことってありますよね。特に多感な学生の時期は、髪色や服装、化粧のことで親と言い合った経験を持つ人も多いのではないでしょうか。今回は筆者の友人の『喧嘩ばかりしていた父親』とのエピソードをご紹介します。 玄関先でメイク落としシートを渡してくる父