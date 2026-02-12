浦和は第2節でFC東京と対戦浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、2月12日のトレーニング後に定例のオンライン会見を実施。開幕戦でジェフユナイテッド千葉に勝利したところから、第2節のFC東京戦で昨シーズンの二の舞を踏むことを避けたいと話す。開幕戦で雪の降りしきる環境の中を前半12分までの連続得点を利して2-0の勝利を飾った。しかし、スコルジャ監督は「その後はミドルブロックでのアグレッシブさが低下したと思い