ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和のアニメヒロインをとりあげました。最初に紹介したのは、数多くいるヒロインのなかで人気上位にランクインされている『タッチ』に登場する浅倉南。1985年にアニメ化された同作は高校野球とラブストーリーが魅力で、双子の達也と和也、そして南の3人のストーリ