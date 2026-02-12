「日比谷音楽祭2026」第１弾出演者 日比谷音楽祭実行委員会は12日、2026年5月30、31日の両日に日比谷公園とその周辺施設で開催する無料音楽イベント「日比谷音楽祭2026」の第一弾出演アーティストを発表した。また、12日21時30分からは、亀田誠治がYouTubeライブを配信し、出演アーティストへの想いや今年の見どころを語る予定。【動画】2月12日21時30分から配信される「亀田実行委員長のひとり語り生配信！」音楽