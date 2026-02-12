東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！ミステリアスアイランドにあるレストラン「ノーチラスギャレー」には、イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、スペシャルドリンク「フルーティフィズ（ウォッカ＆ライム）」を提供。カルデラ火山の地熱を感じるエリアで楽しみたい、爽やか