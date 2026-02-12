東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！マーメイドラグーンの海底世界にあるレストラン「セバスチャンのカリプソキッチン」では、体に優しいプラントベースのスイーツや、人気メニューをアレンジしたスナックが登場します。カリプソの陽気な音楽が流れる海底レストランで味わいたい