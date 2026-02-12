明日公開の映画『ブゴニア』で、エマ・ストーン演じるカリスマCEOを誘拐する犯人コンビを演じるジェシー・プレモンスと、オーディションで選ばれた映画初出演のエイダン・デルビス。ヨルゴス・ランティモス監督はジェシーを「同世代で最も偉大な俳優」と称賛。エイダンの演技に圧倒されたというエマは「彼の演技は輝いていて、個性があって、とにかく素晴らしかった」と明かす。【写真】映画初出演のエイダン・デルビスに注目（