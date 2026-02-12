１０日、紅梅に彩られた望江楼公園。（成都＝新華社配信／龔雅麗）【新華社成都2月12日】中国四川省成都市の望江楼公園で10日、満開の紅梅が多くの市民や観光客の目を楽しませた。ピンク色の花が錦江の岸辺に連なり、成都の歴史文化や庭園美に親しむ絶好の機会となった。園内には錦江に沿って紅梅約350本が植えられ、長さ1キロ近い「紅梅回廊」を形成。花の季節には趣ある崇麗閣（望江楼）や濯錦楼などの建築物、流れる