2026年5月29日から6月1日までの4日間、お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として『ポケモン GO』を楽しむリアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」を開催。今回は10周年を迎える特別な年として、東京都全域（※島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大し、先行して2026年5月25日から開催されることが決定しました！ 『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」 イ