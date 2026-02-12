AKB48の1期生メンバーる前田敦子（34）が、13日に発売する14年ぶりとなる写真集『Beste』（読み：ベステ）の表紙ビジュアルが解禁された。【写真】大人の色気！美太もも全開の前田敦子AKB48の“絶対的センター”として時代を象徴する存在となり、現在は俳優として活躍する前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた節目に、「これが最後」と語るメモリアルな一冊を完成させた。写真集の発売は2012年以来、実に約14年ぶりとなる。撮