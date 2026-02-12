声優の鈴村健一さんが、適応障害の診断を受けたため当面休養することを、12日に所属事務所が公式サイトで発表しました。公式サイトは「弊社所属の鈴村健一ですが、体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と報告。また、今後について「回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます。いつも応援してくださっている皆