テレビアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第20話「浜辺の雪女」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。作中に登場する不浄霊ミサキ役は、田澤茉純が担当する。【画像】美樹＆ゆきめ…海で過激な姿に！公開された場面カット18日放送の第20話は、生徒たちを連れて海に遊びに来たぬ〜べ〜。そこに現れたゆきめは、暑さに弱い雪女であるにもかかわらず、灼熱のビーチでぬ〜べ〜に猛アピールしフラフラに。一方郷子は、かつてぬ〜べ〜