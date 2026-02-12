フィギュアスケート男子フリーに前回銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が臨む。ショートプログラム（SP）は2位で、トップのイリア・マリニン（米国）とは5.09点差。ミスのない演技で世界王者に重圧をかけたい。佐藤駿（エームサービス・明大）は9位、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は22位からの浮上を目指す。スノーボード男子ハーフパイプ決勝は日本勢4人が出場。平野歩夢（TOKIOインカラミ）は骨盤骨