声優の鈴村健一（51）が適応障害と診断されたため、当面静養に専念することを12日、自身が社長を務める所属事務所の公式サイトで発表した。「体調不良が続き、医師より『適応障害』と診断されました。医師の診断結果をもとに、当面の間、静養に専念することとなりました」と報告。「今後につきましては回復を最優先とし、活動再開につきましてはあらためてご報告申し上げます」とした。同事務所は「いつも応援してくださって