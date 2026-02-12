静岡県長泉町の店舗兼住宅で1000万円が奪われた強盗事件で、警察は新たに21歳の男を逮捕しました。犯行の指示役とみられます。逮捕されたのは神奈川県小田原市の自称フリーター・岩崎孝太容疑者で、2025年12月、すでに逮捕されている6人と共謀して長泉町の店舗兼住宅で住人にけがをさせたうえ、現金約1000万円を奪った疑いが持たれています。警察によりますと、岩崎容疑者は犯行の指示役で、秘匿性の高い通信アプリを使って実行犯