お笑いタレントのだいたひかる（50）が11日にブログを更新。新居を探していることを明かした。だいたは「マンションの更新が今年ありそれまでに、家探しをしているのですが…更新するかしないか!?数ヶ月前に言わないといけなし（確か2.3ヶ月前）ちょっと無謀なのかな」と心境を打ち明けた。続けて「でも出会う時は、出会うと思っていて…夫とも知り合って、半年後には結婚したので…息子が小学校に入るまでには、絶対に買う