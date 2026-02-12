高校入試を前にインフルエンザの感染拡大が続いています。県の最新のまとめで、患者の数が前の週の1.5倍に増えました。新型コロナウイルスや感染性胃腸炎などの集団発生も多く確認されていて、県が注意を呼びかけています。今月8日までの1週間に県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は県全体で644人で、前の週の1.5倍に増えました。3週連続の増加で、1医療機関あたりでは25.76人と、警報レベルの30人に