愛知県の岡崎市民病院で、検査結果を患者に伝えず患者が適切な治療を受ける機会を損なったとして、病院が謝罪しました。 【写真を見る】大動脈瘤の“検査結果”医師が確認せず…患者の70代男性にも伝えず その後死亡 遺族に300万円賠償へ 愛知･岡崎市民病院 （岡崎市民病院 小林靖院長）「信頼と期待を損ねる結果になりましたこと、おわび申し上げます」 岡崎市民病院によりますと、2020年1月に当時70代の男性患者がCT検査を受