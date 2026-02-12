PayPayとVisaは12日、グローバル決済エコシステムの拡大を目的として、戦略的パートナーシップの締結に向けた検討を開始したと発表した。 PayPay 代表取締役社長執行役員CEO 中山一郎氏とVisa 最高製品・戦略責任者 ジャック・フォレステル氏 PayPayの代表取締役社長執行役員CEOである中山一郎氏は冒頭、PayPayの現状について報告し、登録ユーザー数が2025年末時点で7200万人を突破した