JR山陽線は戸田駅から富海駅間で発生した115系の車両トラブルのため午後4時13分から徳山駅から新山口駅間で運転を見合わせています。 車両トラブルは戸田駅から富海駅間の上り列車で発生し、午後4時13分から徳山駅と新山口駅間の上下線で運転を見合わせています。徳山駅から新山口駅間で運転を見合わせていて、運転再開は午後8時以降となっています。山陽新幹線による代替輸送が行われています。