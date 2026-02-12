２月８日投開票の衆議院選挙で、小選挙区の当選者に２月１２日、当選証書が手渡されました。道庁で開かれた付与式には、衆院選の道内１２の小選挙区で当選した本人やその代理人が出席し、北海道選挙管理委員会の委員長から当選証書を受け取りました。（道１０区で当選神谷裕さん）「中道改革連合、私一人になりましたけれども、きょうは堂々と受け取って、私も民意をいただいた一人としてしっかり頑張っていく」道内選出の衆議院