元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（３８）が、イメチェンを明かした。１２日にインスタグラムを更新し、「Ｎｅｗ」とコメント。姫カット風にアレンジし、雰囲気を変えた新へアスタイルを見せた。今月７日に３８歳となった加護。キュートな姿にフォロワーは「綺麗です」「かわいい」「すてき」「全盛期の加護ちゃんってほんまに１０００年に１人の可愛さだったよな」「絶対平成メイクの方が似合う」と見とれた。加