マッシュスタイルラボが展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて、17日正午より先行発売する。また、20日より全国店舗にて発売する。さらに、モデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページを12日正午より公開した。【写真多数】美脚