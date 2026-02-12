◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１２日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１２日＝大谷翔太】女子の公式練習が行われ、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が本番リンクで初めての練習に臨んだ。曲をかけての練習で、いきなり大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷。練習を終え「楽しかったし、アクセルの調子もすごくよかった。９０％楽しみとワクワクで、１