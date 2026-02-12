初のWBC出場へ、胸を高鳴らせた。日本代表に追加で招集された楽天の藤平が12日、沖縄県金武町のキャンプで実戦形式の練習に登板。西武の平良の辞退で巡ってきた大舞台に向け「どんな場面でも投げるし、チームのためになれるように頑張る」とりりしい表情で決意を述べた。前日11日に代表入りが急きょ決まり、この日はWBC使用球で変化球の感触を確かめた。メンバー入りの可能性があったため、オフはWBC球で練習していたという。