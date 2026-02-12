立ち技格闘技「RISE」は12日、都内で「RISEELDORADO2026」（3月28日、両国国技館）の会見を行った。SuperFight！60キロ契約3分3R延長1Rで、RISEスーパーライト級王者・白鳥大珠（30＝TEAMTEPPEN）と元ONEバンタム級キックボクシング世界王者カピタン・ペッティンディーアカデミー（32＝タイ）が対戦する。白鳥は2025年3月には麻火佑太郎と第5代スーパーライト級（−65kg）王座決定戦を争い、判定勝ちで2階級制覇を達成し