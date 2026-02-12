山梨県大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で発生した山林火災について、両市は１２日、鎮火したと発表した。発生の確認から３６日目の鎮火となった。火災は１月８日に確認され、焼損面積は両市で計約３９６ヘクタール（速報値）に達した。同２４日に鎮圧され、その後も上野原市消防本部などがドローンによる熱源の調査などを続けてきた。消火活動をしていた同消防本部の３０歳代の男性隊員が斜面から滑落し