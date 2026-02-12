サッカー女子ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグの三菱重工浦和が１２日、埼玉県内のクラブハウス内で新加入選手記者会見を行った。工藤輝央スポーツダイレクター（ＳＤ）、堀孝史監督とともに、ＭＦ原田真心（まこ、神村学園高）、ＧＫ久保花穂（東洋大）、ＤＦ小泉恵奈（ＡＩＥ国際高）、ユースからの昇格となったＤＦ伊勢はな（三菱重工浦和レッズレディースユース）の新加入４選手が登壇。会見の冒頭では、編成を担う工藤ＳＤが、４選