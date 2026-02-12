【イタリア・ミラノ１２日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子代表の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が公式練習に参加し、順調な調整ぶりをアピールだ。１０日に現地入りした中井は、本番会場で初滑りを披露。ショートプログラム（ＳＰ）の曲かけでは大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させた。「今日の朝、バレーゼを出てこっちに来たのであまり時間がなかったが、その中でしっかり調整した。もともと