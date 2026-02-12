元ＴＯＫＩＯで俳優の松岡昌宏が、１２日までに更新された俳優・小沢仁志のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演した。親交のある２人はビールを片手に仲良くトーク。松岡が「自分１２歳から芸能活動やってるんで、話に出てくる固有名詞の方々が笑える。笑えるってことは知ってるってこと」と言うと、小沢は「それもあるけど、前のＴＯＫＩＯのメンバーの中で、松岡が１番、ソウル（魂）がちょっとこっち寄りなんだよ。１番近